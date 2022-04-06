banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor

Girişimcilik zirvesi sona erdi

Ülkelerin kalkınmasının ve gelişmesinin yolunun girişimcilikten geçtiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Girişimcilik Zirvesi etkinliği ile gençlerimizin girişimcilik yolculuklarına ışık tutup rehberlik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

BURSA 06.04.2022, 11:48
Girişimcilik zirvesi sona erdi

Ülkelerin kalkınmasının ve gelişmesinin yolunun girişimcilikten geçtiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Girişimcilik Zirvesi etkinliği ile gençlerimizin girişimcilik yolculuklarına ışık tutup rehberlik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından gelişim platformu olarak hayata geçirilen Bursa TB Online Akademi’de, iş dünyasını girişimciler ile bir araya getirmek, gençleri girişimci olmaya özendirmek hedefiyle Bursa Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Organizasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen ‘Girişimcilik Zirvesi 2022’ sona erdi. Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve hibrit formatta zoom platformu, youtube ve instagram üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinlikler üç hafta boyunca Kemal Karadayı, Nilüfer Çevikel, Sencer Solakoğlu, Emrah Kozan gibi önemli isimleri ağırladı. Yoğun ilgi gören zirvenin son konukları ise Academy Club&Pera Games Kurucusu, Eğitmen Atıl Samancıoğlu ile London School of Mind Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar oldu.

“Yazılım Dünyasında Girişimcilik” konu başlığıyla düzenlenen seminerde konuşan Academy Club&Pera Games Kurucusu, Eğitmen Atıl Samancıoğlu, iyi bir yazılım geliştirmek ve kod yazmak için analitik düşünme yeteneğinin önemine vurgu yaptı. Türk yazılımcıların özellikle oyun sektöründe çok başarılı olduğunu, Amerika’daki oyun sektöründe Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen oyunların ilk sıralarda yer aldığını belirten Samancıoğlu, yabancı yatırımcıların yazılım konusunda Türkiye’ye çok güvendiğini ifade etti. Konuşmasında pandemi sonrası önemi çok daha iyi anlaşılan tarım sektörüne dikkat çeken Atıl Samancıoğlu, “Dünyanın durumuna bakacak olursak tarım konusu ilerleyen yıllarda Türkiye’nin olmazsa olmazı ve bu konuda diğer ülkelerle kendimizi kıyaslarsak eğer teknoloji olarak ne kadar avantajlı olursak o kadar ön plana çıkacağımız açık bir şekilde belli oluyor. Çünkü tarım konusunda çok fazla çözüm yok ancak çözüme ihtiyaç duyulan bir alan. Dolayısıyla bence tarım sektörü bundan sonraki süreçte odaklanılması gereken ve başarılı olunabilecek bir alan” diye konuştu.

London School of Mind Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ise “Girişimci Beyni” konulu seminerde yaptığı konuşmada, girişimcilikte yeteneğin değil, yetkinliğin yani deneyimlerin önemli olduğunu vurguladı. “Girişimcilik kafa yormaktır” diyen Kerem Dündar, “Girişimcilik aslına bakarsanız temelde iki şeyden fikir alıyor; tutkularından enerji alıp, onların peşinde koşacak bir strateji geliştirmekten ve fırsatları gözetip o fırsatlara karşılık gelecek içeriği oluşturmaktan. Dolayısıyla girişimci yapmaya cüret edendir. Biliyor olmanız bir şey ifade etmez, yapabiliyor olmanız lazım” dedi.

Girişimin yalnızca başarılı olmak için yapılamayacağını ifade eden Dündar, günümüz dünyasında takıma yatırım yapmanın, girişime yatırım yapmaktan çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, hibrit formatta gerçekleştirilen etkinliklerde bine yakın katılımcıyı sektörlerinde önemli isimlerle bir araya getirdiklerini ifade etti. Matlı, “Hızla gelişen teknoloji ve artan dijitalleşme ile birlikte günümüzde ticaretin kuralları da yapılış şekli de değişmeye başladı. Artık sadece sermaye değil, fikirlerin önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ülkelerin gelişmişliğinin ve ekonomik kalkınmasının girişimci sayısıyla ölçüldüğü bir dünyada, Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Girişimcilik Zirvesi etkinliği ile gençlerimizin girişimcilik yolculuklarına ışık tutup rehberlik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük gücünün sahip olduğu genç nüfusu olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Ülkemiz, bugün girişimci olmak isteyenlere çok büyük fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla, küreselleşme sürecinde yaşanan hızlı değişimi kendi lehlerine çevirmeyi başarabilen gençlerimizin, yeni dünya düzeninde ülkemizi çok farklı bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Bu noktada gençlerimize en büyük tavsiyem hayal kurmaları ve karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmadan inandıkları yolda devam etmeleridir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
açık