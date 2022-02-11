banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Gıda Mühendisliği Bölümü’nü seçecek en yüksek puanlı 3 öğrenciye burs verilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü ile gıda sektöründe faaliyet gösteren Referans Grup arasında imzalanan protokol ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Ziraat Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden ve en yüksek puanla yerleşmeyi başaran ilk 3 öğrenci aylık 450 lira burs almaya hak kazanacak.

BURSA 11.02.2022, 15:29
Gıda Mühendisliği Bölümü’nü seçecek en yüksek puanlı 3 öğrenciye burs verilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü ile gıda sektöründe faaliyet gösteren Referans Grup arasında imzalanan protokol ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Ziraat Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden ve en yüksek puanla yerleşmeyi başaran ilk 3 öğrenci aylık 450 lira burs almaya hak kazanacak.

Protokol ile maddi durumu iyi olmayan 7 öğrenciye de ihtiyaç bursu bağlanacak. Öğrenciler, burslarını lisans eğitimlerinin sonuna kadar düzenli olarak almaya devam edecek.Burs destek protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Referans Grup Yöneticisi Salim Usta tarafından imzalandı. Törende Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur ile Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü de hazır bulundu.

İmza töreninin ardından kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Referans Grup firmasının Üniversiteye özel bir katkı sunmuş olduğuna işaret etti. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü en yüksek puanla kazanan ve ilk 3 sırada kaydını yaptıran öğrencilere firma tarafından burs verileceğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimiz not ortalamasını 2,50’nin altına düşürmediği takdirde 4 yıllık eğitim süreçleri boyunca bu bursları almaya devam edecekler. Ayrıca yine aynı bölümde hocaları tarafından tespit edilen 7 öğrenciye de her yıl ihtiyaç bursu verilecek” dedi.

Bursalılar üniversitelerine sahip çıkıyor

Bu desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, Bursa kamuoyunun bu anlamda üniversite öğrencilerine sahip çıkmayı başardığını söyledi. Öğrencilerin bu destekler sayesinde eğitim hayatlarında bir nebze olsun kolaylığa kavuşabileceklerini kaydeden Kılavuz; “Şehrimizin ve bu şehirde yaşayan hayırsever insanların destekleri gerek bizler gerekse de öğrencilerimiz için büyük bir önem taşıyor. Bugün de bunun yeni bir örneğini yaşıyoruz. Referans Grup’a, yöneticileri Salim ve Yusuf Beylere teşekkür ediyorum. Rabbim desteklerini kabul etsin ve böylesi hayırsever insanların sayılarını arttırsın. Burs görüşmelerini yapan Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Utku Çopur’a ve Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Müdürü Sayın Ramazan Üzü’ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Referans Grup Yöneticisi Salim Usta ise üniversitede öğrencilik hayatının burs alarak geçtiğini, bugün ise burs veren kişi haline geldiğinden dolayı büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Öğrencilerin maddi sıkıntıları düşünmeden sadece eğitimlerine odaklanmalarını arzu ettiğini aktaran Salim Usta; “Bizlere bu imkanı veren Rektörümüze, Fakülte yöneticilerimize, Gıda Mühendisliği Bölümü hocalarımıza ve Üniversitemizin Vakıf yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da büyük bir keyifle desteklerimize devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 23 26
15. Altınordu 23 25
16. Kocaelispor 22 24
17. Bursaspor 21 23
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11