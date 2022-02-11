Gıda Mühendisliği Bölümü’nü seçecek en yüksek puanlı 3 öğrenciye burs verilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü ile gıda sektöründe faaliyet gösteren Referans Grup arasında imzalanan protokol ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Ziraat Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden ve en yüksek puanla yerleşmeyi başaran ilk 3 öğrenci aylık 450 lira burs almaya hak kazanacak.

Protokol ile maddi durumu iyi olmayan 7 öğrenciye de ihtiyaç bursu bağlanacak. Öğrenciler, burslarını lisans eğitimlerinin sonuna kadar düzenli olarak almaya devam edecek.Burs destek protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Referans Grup Yöneticisi Salim Usta tarafından imzalandı. Törende Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur ile Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü de hazır bulundu.

İmza töreninin ardından kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Referans Grup firmasının Üniversiteye özel bir katkı sunmuş olduğuna işaret etti. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü en yüksek puanla kazanan ve ilk 3 sırada kaydını yaptıran öğrencilere firma tarafından burs verileceğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimiz not ortalamasını 2,50’nin altına düşürmediği takdirde 4 yıllık eğitim süreçleri boyunca bu bursları almaya devam edecekler. Ayrıca yine aynı bölümde hocaları tarafından tespit edilen 7 öğrenciye de her yıl ihtiyaç bursu verilecek” dedi.

Bursalılar üniversitelerine sahip çıkıyor

Bu desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, Bursa kamuoyunun bu anlamda üniversite öğrencilerine sahip çıkmayı başardığını söyledi. Öğrencilerin bu destekler sayesinde eğitim hayatlarında bir nebze olsun kolaylığa kavuşabileceklerini kaydeden Kılavuz; “Şehrimizin ve bu şehirde yaşayan hayırsever insanların destekleri gerek bizler gerekse de öğrencilerimiz için büyük bir önem taşıyor. Bugün de bunun yeni bir örneğini yaşıyoruz. Referans Grup’a, yöneticileri Salim ve Yusuf Beylere teşekkür ediyorum. Rabbim desteklerini kabul etsin ve böylesi hayırsever insanların sayılarını arttırsın. Burs görüşmelerini yapan Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Utku Çopur’a ve Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Müdürü Sayın Ramazan Üzü’ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Referans Grup Yöneticisi Salim Usta ise üniversitede öğrencilik hayatının burs alarak geçtiğini, bugün ise burs veren kişi haline geldiğinden dolayı büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Öğrencilerin maddi sıkıntıları düşünmeden sadece eğitimlerine odaklanmalarını arzu ettiğini aktaran Salim Usta; “Bizlere bu imkanı veren Rektörümüze, Fakülte yöneticilerimize, Gıda Mühendisliği Bölümü hocalarımıza ve Üniversitemizin Vakıf yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da büyük bir keyifle desteklerimize devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.