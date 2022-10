Gençlik Köprüsü’nün temelleri Nilüfer’de atılıyor

Nilüfer Belediyesi, Hanau Belediyesi ve Nilüferle Dostluk Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen , “We Are Here Together Projesi “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" programının ilk ayağı başladı. Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programın açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, gençlere, “Asıl göreviniz dünyada barışı hakim kılabilmektir” diyerek seslendi.

Nilüfer Belediyesi, We Are Here Together Projesi “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" programı çerçevesinde Alman gençleri Nilüferli gençlerle buluşturuyor. Mercator Vakfı ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilgili organları tarafından kaynak sağlanan program, Nilüfer Belediyesi, Almanya’daki kardeş kenti Hanau Belediyesi ve Hanau’da faaliyetlerini sürdüren Nilüferle Dostluk Derneği ile birlikte yürütülüyor. Programın ilk ayağı Barış Meclisi’nde gerçekleşen törenle başladı. Açılış etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüferle Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşcu, Almanya Fahri Konsolosu Sibel Cura Ölçüoğlu, Hanau Belediyesi Demokrasi-Eşitlik-Spor Birimi Müdürü Andreas Jager, Hanau Belediyesi yetkilileri, Nilüferle Dostluk Derneği üyeleri Zarife Bulut ve Raziye Kuşcu da katıldı.

Düzenlenen programın kardeş kent Hanau ile ilişkileri güçlendirmesine büyük katkı yapacağını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Burada kardeş kentimiz Hanau’dan gelen gençleri ve Nilüferli gençleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu programın siz gençlere büyük katkı sağlayacağına, bize de rehberlik edeceğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa’nın doğusunda yaklaşık 8 aydır devam eden bir savaş var. Bu savaşın bedelini aslında en ağır gençler ödüyor. Savaşın sonucu olan ekonomik kriz ve güvenlik kaygısı en çok gençlerin geleceğe dair umutlarını, hayallerini etkiledi. Ancak asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umudu kaybetmeden çözüm aramak, dayanışma içinde olmak çok önemli. Bunu başaracak olan da sizsiniz” dedi.

Programın hem gençlere hem de yerel yöneticilere katkısı olacağına inandığını belirten belirten Başkan Erdem, “Ben yapacağınız çalışmanın daha güzel bir dünya için yol gösterici olmasını diliyorum. Programın ikinci ayağı da Hanau’da olacak. İki kentte yapılacak ortak çalışmalarınızın başarıyla geçmesi diliyorum. Bu girişimler örnek olsun. Barışı dünyada hakim kılamazsak daha önce yaşanan olumsuzluklar yeniden yaşanır. Barışı dünyada hakim kılabilme gençlerin en önemli görevlerinden olmalı” diye konuştu.

Nilüferle Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşcu da iki kent arasından güçlü ilişkiler kurulması adına önemli işlere imza attıklarını vurguladı. Projenin bu tür bağları daha da kuvvetlendireceğini ifade eden Kuşcu, “Bu gençlik projesi bizin için çok önemli. Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırçılık adına bir katliam yaşandı. 9 kişinin Hanau şehir merkezinde yaşamını yitirmesi unutulmayacak bir olay. Bu acının unutulması ve güzel ilişkilerin devamı adına bu tür projeler önemli” şeklinde konuştu.

Hanau Belediyesi Demokrasi-Eşitlik-Spor Birimi Müdürü Andreas Jager de ortak projede buluşmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, “Gençlerle bir arada olmak bizim için de çok önemli. Birlikte ortak dil oluşturarak neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bu çalışma dostluk ilişkilerimizi geliştirecek. Buradaki konu başlıkları Hanau’da uygulamalarımıza ışık tutacak. Hanau’da iki yıldır karanlık bir dönem geçirdik. 2020’de yaşanan olay bizleri de çok üzdü. Hayatlarını kaybedenlerin acısını derinden yaşadık. Bu süreçten kadınlar ve gençler daha derinden etkilendi. Hanau’da uzun yıllardır göçmen topluluklar yaşıyor ve bu olay kabul edilemez. Eşitlik ve demokratik yaşam için elimizden geleni yapıyoruz. Siz gençler bizim geleceğimizsiniz. Hep beraber barışçıl bir ortam inşaa edeceğiz. Gençlerin daha adil ve barış ortamında geleceğe hazırlanması çok önemli. Nilüfer-Hanau dostluğu köklü ilişkilerle devam edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem ve Almanya’dan gelen heyet günün anısına birbirlerine kentlerine özgü hediyeler verdi.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ile bütünleşen kültürel değişim programı doğrultusunda, 5 gün boyunca uluslararası işbirlikleri, yerel demokrasilerde katılımcılık, toplumsal kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ırkçılığa karşı mücadele temaları altında çalışmalar yürütülecek. Nilüfer ve Hanau gençleri çalışmaların yanı sıra, Nilüfer Belediyesi’nin iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. Hanau’dan gelecek konuklar ayrıca Nilüfer’in doğal ve tarihi güzelliklerini de gezme şansı bulacak.