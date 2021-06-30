Nilüfer Belediyesi tarafından ’Gençlerle Yarına Bir Adım’ eğitim programına katılan gençler, sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Nisan ayında başlayan ’Gençlerle Yarına Bir Adım’ eğitimleri tamamlandı. 18- 25 yaş aralığındaki genç katılımcıların iş hayatlarında talep edilecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmelerinin hedeflendiği eğitimler Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi tarafından düzenlendi. Toplam 16 saatlik çevrim içi eğitimler düzenlendi. 50 başvurunun alındığı eğitimlerin tümüne katılım gösteren 23 katılımcıya sertifikaları törenle verildi.

Sertifika töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlerin işsizlik, işverenlerin ise nitelikli çalışan bulamama durumu ile karşı karşıya kaldığı bir ortamda, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vererek çözüme katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. ”Gençlerle Yarına Bir Adım” projesinin de bu çabanın ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Erdem “Emeği geçen herkese teşekkür ederken, gençlerimize de başlarılar diliyorum” dedi.