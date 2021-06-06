Gençlerin yeni buluşma noktası açıldı

Gemlik Belediyesi Gençlik Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, daire müdürleri ile CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Dimili, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın selamlarını ileterek “Özellikle pandemi sürecinden en çok çocukların ve gençlerin etkilendiğini üzülerek görüyoruz. Normalleşme sürecinde sizlerin sağlıklı bir ortamda sosyalleşebileceğiniz yeni bir ortam oluşturmak istedik. Burada kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda birçok etkinlikte bir araya gelebilecek, ders çalışabilecek ve kütüphaneden faydalanabileceksiniz. Burası artık eviniz gibi görebileceğiniz, sadece size ait bir mekan olacak. Talep ettiğiniz her hizmette desteğimizle yanınızda olacağız” dedi.

Açılış kurdelesi açılışa katılan gençler tarafından kesildi. Gençler, Gençlik Ofisi’ni çok beğendiklerini söyleyerek, başkan yardımcısı Dimili’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti. Gemlik Belediyesi Gençlik Ofisi’nde, gençlere sağlık tedbirleri çerçevesinde; söyleşi ve paneller, eğitim programları, film gösterimleri ve sanatsal atölyelerin düzenleneceği aylık programlar sunulacak. Ofis, Gemlikli gençlere ücretsiz olarak hizmet verecek.