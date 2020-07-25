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Gençler, BEBKA ile hayallerini gerçeğe dönüştürecek

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA FAALİYET GÖSTEREN BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN CANLI SEMİNERDE AJANS TARAFINDAN KODLUYORUZ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN YAZILIM GELİŞTİRME VE KODLAMA ATÖLYELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

BURSA 25.07.2020, 09:33
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Gençler, BEBKA ile hayallerini gerçeğe dönüştürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen canlı seminerde ajans tarafından Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle düzenlenen Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Planlama Uzmanı Serhat Karasungur’un yaptığı Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri bilgilendirme toplantısına, Kodluyoruz Derneği Eğitim Uzmanı Altan Şar ve Anadolu Üniversitesi Mobil Uygulama Geliştiricisi Kerim Çağlar katıldı.

BEBKA Planlama Uzmanı Serhat Karasungur, “Gençlerin özellikle yazılım ve kodlama alanında iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ile buradaki girişimlerin desteklenmesini hedefliyoruz. Ana amacımız yazılım ve kodlama alanında yeni yazılımcılar yetiştirilmesi” dedi.

Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri bilgilendirme toplantısında konuşan Kodluyoruz Derneği Eğitim Uzmanı Altan Şar, “Türkiye’de ve dünyanın geri kalan ülkelerinde de ortak bir problem karşımıza çıkıyor. Genç işsizliği yani okuldan mezun olmuş fakat bir şekilde kafasındaki hedefleri gerçekleştirememiş, iş bulamamış kendi fikirlerini hayata geçirememiş gençlerden bahsediyoruz. Bu sayı hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde artmaya devam ediyor. Diğer taraftan baktığımızda da firmaların da nitelikli eleman bulamadığını görmekteyiz. Biz Kodluyoruz Derneği olarak genç arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Bu projelerin her iki tarafa da katkısı olduğunu gördük.” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Mobil Uygulama Geliştiricisi Kerim Çağlar, “Kodluyoruz olarak yazılım dili anlamında birçok farklı eğitimler düzenliyoruz. Bunlardan birinide bu yıl BEBKA ile yapıyoruz. Bu eğitimde piyasada oldukça yaygın kullanılan bir framework kullanılacak. Buradaki amacımız; benim bir fikrim var, fakat bunu hayata geçirecek bir yazılım bilgim yok diyen arkadaşlarımızın kendi fikirleri ile kendi yazılımlarını oluşturmaları ve girişimlerini hayata geçirebilmeleri için fırsat sağlamak” dedi.

BEBKA ve Kodluyoruz iş birliği ile gerçekleştirilen atölyelerin ilki olan PHP- Laravel için başvurular tamamlandı ve değerlendirme aşaması devam ediyor. Eğitimlere, önümüzdeki haftalarda başvuruları alınmaya başlanacak olan C# .NET Core ile MVC ve Javascript & React Web Geliştirmeatölyeleri farklı atölye ile devam edilecek.

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