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Genç pehlivan madalya ile döndü

Bu yıl 669’uncusu düzenlenen Tarihî Elmalı Yağlı Güreşleri’nde, Mustafakemalpaşaspor Belediye’yi temsil eden genç pehlivan Bekir Özturgut, ikincilik madalyası ile ilçeye döndü.

BURSA 06.09.2021, 16:35
Genç pehlivan madalya ile döndü

Bu yıl 669’uncusu düzenlenen Tarihî Elmalı Yağlı Güreşleri’nde, Mustafakemalpaşaspor Belediye’yi temsil eden genç pehlivan Bekir Özturgut, ikincilik madalyası ile ilçeye döndü.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı’nda 3 Eylülde alt boyların mücadeleleriyle başlayan yağlı güreşler nefes keserken, küçük orta büyük boy kategorisinde rakiplerini yenen Bekir Özturgut ikinci olarak büyük orta kategorisine yükseldi.

Tarihî Elmalı Yağlı Güreşleri’nin Türk’ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek rakiplerine üstünlük sağlayan ve ikincilik madalyası ile dönen genç sporcumuz Bekir Özturgut ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bize büyük sevinç yaşatan pehlivanımıza başarılar diliyorum” dedi.

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