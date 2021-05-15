banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Gemlik’teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Bursa Gemlik’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

BURSA 15.05.2021, 21:06
Gemlik’teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Bursa Gemlik’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik - Armutlu çevreyolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Polat Can Yıldırım (18) adlı genç ağır yaralanmıştı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım’ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur