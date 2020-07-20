Gemlik’te uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Gemlik Polisi’nin uyuşturucu ile mücadelede yürüttüğü başarılı çalışmalar devam ediyor. Özellikle uyuşturucu tacirlerini sürekli olarak takipte tutan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen F.K. ve R.V. isimli şahısları başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.

Boynuna asılı çantadan uyuşturucu çıktı

Dün gece saatlerinde F.K. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getireceği yönündeki bilgi üzerine şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın boynuna asılı vaziyette bulunan çanka içerisinde yapılan aramada günlük kıyafetlerin arasına gizlenmiş vaziyette toplamda 1060 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa yönelik yapılan operasyon sırasında durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan ve üzerinde kimlik taşımayan S.B. isimli şahsın Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine her iki şahıs da gözaltına alındı.

Emniyet görevlilerinin takibinde bulunan diğer şahıs olan R.V. isimli şahsa yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda R.V. isimli şahıs bir miktar kimyasal olarak bilinen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yapılan operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.