Gemlik’te uyuşturucu tacirlerine geçit yok
EMLİK POLİSİ'NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YÜRÜTTÜĞÜ BAŞARILI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ SÜREKLİ OLARAK TAKİPTE TUTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI BELİRLENEN F.K. VE R.V. İSİMLİ ŞAHISLARI BAŞARILI BİR OPERASYONLA GÖZALTINA ALDI. BOYNUNA ASILI ÇANTADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gemlik Polisi’nin uyuşturucu ile mücadelede yürüttüğü başarılı çalışmalar devam ediyor. Özellikle uyuşturucu tacirlerini sürekli olarak takipte tutan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen F.K. ve R.V. isimli şahısları başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.
Boynuna asılı çantadan uyuşturucu çıktı
Dün gece saatlerinde F.K. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getireceği yönündeki bilgi üzerine şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın boynuna asılı vaziyette bulunan çanka içerisinde yapılan aramada günlük kıyafetlerin arasına gizlenmiş vaziyette toplamda 1060 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa yönelik yapılan operasyon sırasında durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan ve üzerinde kimlik taşımayan S.B. isimli şahsın Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine her iki şahıs da gözaltına alındı.
Emniyet görevlilerinin takibinde bulunan diğer şahıs olan R.V. isimli şahsa yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda R.V. isimli şahıs bir miktar kimyasal olarak bilinen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yapılan operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.
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