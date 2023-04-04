Gemlik’te sokakların temizliği kadınlara emanet

Gemlik Belediyesi, kadınlara sosyal hayatın her alanında ve iş yaşamında pozitif katkı sunmaya devam ediyor. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ağır vasıta şoförü olarak kadın istihdam eden Gemlik Belediyesi, şimdi de Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 10 yeni personel alımı yaparak sokakların temizliğini kadınlara emanet etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Temizlik İşleri Müdürü Ömer Uslu, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde göreve başlayan kadınları tebrik ederek kolaylıklar diledi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak kadınların iş hayatına hamlelerini ve kendi ekonomik gücünü elde etmelerini her zaman önemsiyoruz. Bu yaptığımız işe alımla birlikte artık belirli noktalardaki temizlik faaliyetlerimizi değerli kadın kardeşlerimiz üstlenecek. Zor bir görev üstlendiniz ama kadının isteyip başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Sizler bizim sokaktaki yüzümüz olacaksınız, Allah utandırmasın. Bizler daha temiz bir Gemlik için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bundan sonra çoğu ana arterimizin temizliği kadınlarımıza emanet ” dedi.

Yeni göreve başlayan kadın temizlik personelleri ise, "Vatandaşların bize karşı tavırları çok olumlu oldu. Bizi gören vatandaşlar bırakın çöpü yere atmayı, attıkları çöpleri bile geri alıyorlar. Bizlerin iş hayatına hamlelerimizi sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederiz” diye konuştu.