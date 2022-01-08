Gemlik’te silahla yaralama

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi tüfekle bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, restorasyonu devam eden Balıkpazarı camii önünde meydana gelen olayda Mustafa T. isimli kişi tüfekle bacağından yaralandı. Yaralı 112 acil ambulansı tarafından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra tüfekle kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.