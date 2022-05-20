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Gemlik’te Madrial coşkusu

Gemlik Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda söyleşi, kortej yürüyüşü, çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlikler, gençlerin favori gruplarından Madrigal konseri ile sona erdi.

BURSA 20.05.2022, 12:41
Gemlik’te Madrial coşkusu

Gemlik Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda söyleşi, kortej yürüyüşü, çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlikler, gençlerin favori gruplarından Madrigal konseri ile sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’daki özgürlük meşalesini yakmak için ilk adımı attığı, Samsun’a ayak basışının 103. yılında, Gemlik’te de bayram coşkusu zirveye taşındı. İlk olarak, ünlü televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan’ın moderatörlüğünde “Gençler Soruyor, Başkan Sertaslan Yanıtlıyor” programı gerçekleşti. Salı günü, Amfitiyatroda düzenlenen söyleşiye katılan yüzlerce genç ilçedeki eğitim ve kültür hayatından sosyal etkinliklere merak ettikleri konularda sorularını Başkan Sertasaslan’a ilettiler. Sertaslan ise soruları cevaplarken gençlere yönelik tamamlanan ve devam eden projelerini paylaştı.

Gemlikliler korteje alkış ve sloganlarla destek verdi

Çelenk sunma töreni ise gelenek olduğu üzere 19 Mayıs günü saat 9.30’da gerçekleşti. Törene Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın yanı sıra ilçe protokolü, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Törenler İskele Meydanı’ndaki gösteriler ile devam etti.

Gün boyu çeşitli programların devam ettiği Gemlik’te Kortej Yürüyüşü ise saat 20.00’de, Eski Diş Hastanesi önünden başladı. Başkan Sertaslan’ın eşi ile birlikte en önde yer aldığı yürüyüşe Gemlikliler alkış ve sloganlarla destek verdiler. Kortejde Gemlik Körfez Halk Bandosu sevilen marşları çaldı. Ayrıca Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi ise kendi hazırladıkları pankartlarla yürüyüşte yer aldı.

Konser alanı her zaman olduğu gibi on binlerce gence ev sahipliği yaptı. Kimi grupların erken saatlerde alana gelerek önlerden yer ayırdıkları görüldü.

Kortejin alana girmesiyle başlayan İzmir Marşı ve 10. yıl Marşı’yla bayram coşkusu zirveye taşındı. Sahneye ilk olarak Erasmus projesiyle Gemlik’te misafir olan Letonya, Litvanya, İtalya ve Makedonyalı öğrenciler çıktı. Gençler, Türk öğrenciler ile birlikte kendi dillerinde seslendirdikleri şarkılarla müziğin evrenselliğini bir kez daha gösterdiler. Bir kültür mozağinin ortaya çıktığı gösteri büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Poi sanatçısı Piksel Show, ışık ve lazer gösterisi ile alanı dolduranlara görsel şölen yaşattı.

Gösterilerden sonra ise sahneye çıkan Madrigal, gençlerden büyük alkış aldı. Alanı dolduran on binlerce kişi, grubun en bilinen şarkıları “Seni Dert Etmeler”, “Kelebekler” ve “Ne Zamandır Sendeyim” gibi parçalara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Yaklaşık iki saat süren konserde tempo düşmedi.

Başkan Sertaslan: “Gençler, Atatürk’ün sözünü yerine getirecek!”

“Gençler, Mustafa Kemal Atatürk’ün, bütün ümidim gençliktedir, sözünü yerine getirmek hepinizin unutmaması gereken görevidir” diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Gemlik’te gençlerin en çok yakındığı konuların başında sosyal alanların yetersizliği, sosyal faaliyetlerin eksikliği geliyordu. Bizler gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerde belirli siyasi görüşleri gençlerimize angaje etme kaygısı gütmeden, sadece onların birlik ve beraberlik içinde eğlenebilmesini, bayramlarımız, özel günlerimizin coşkusunu yaşamalarını hedefliyoruz. Bu programlar sayesinde gençlerimiz için Gemlik yeniden bir çekim alanı haline geldi. Sadece ilçemizden değil, yakın illerden de binlerce kişi programlarımıza katılmak için ilçemize geliyor. Ayrıca bu programda gençlerimizin çevre duyarlılığı gösterdikleri, konser alanımızı temiz bıraktıkları için onları kutluyorum. Onlar için daha birçok projemiz var. Hep birlikte, gençlerin de düşüncelerini önemseyerek daha güzel bir Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!”

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