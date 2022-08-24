Gemlik’te altyapı hamlesi

Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşturulması hedefiyle yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Umurbey ve Gençali mahallelerini kapsayan kanalizasyon ile yağmursuyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Gemlik’in Umurbey ve Gençali mahallelerinde atık su ile yağmursuyu imalatlarına başlayan BUSKİ ekipleri, yeni hatlarla altyapıyı sorunsuz hale getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirlerin ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebileceğini hatırlatarak, bu doğrultudaki çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Gencali, Kumsaz ve Küçükkumla mahallelerinde yeni kanalizasyon hatlarının planlamasını yapmıştık. Planlamalar doğrultusunda çalışmaları tamamladık. Şimdi ise Umurbey ve Gençali mahallelerinde kanalizasyon ile yağmursuyu hattı çalışmalarına başladık. Çalışmalar bittiğinde, bölgenin kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturmuş olacağız’’ dedi.