Gemlik’te altyapı atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin altyapılarını iyileştirmek için sürdürdüğü kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarına Gemlik’te de devam ediyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımları birbiri ardına devreye alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, muhtelif ilçelerdeki altyapı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Umurbey Mahallesi’nde imara yeni açılan yerlerde kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarına başlayan BUSKİ ekipleri, bir yandan yeni hatlar çekerken diğer yandan ihtiyaç olan bölgelerde sıfırdan altyapı hatları planlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini hatırlatarak, bu doğrultudaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Altyapı yatırımlarını 17 ilçeyi de kapsayacak şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, “Nerede yerleşim yeri varsa, oranın altyapı ağını teknik ve ekonomik olarak en iyi şekilde oluşturmamız gerekiyor. BUSKİ marifetiyle, şehrimizin her noktasında altyapı ağını titizlikle oluşturuyoruz. Umurbey Mahallesi’nde de imara yeni açılan yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarına başladık’’ dedi.

Gemlik’te yeni yapılacak altyapı faaliyetleriyle ilgili müjde de veren Başkan Aktaş, “Gencali, Kumsaz ve Küçükkumla mahallelerinde yeni kanalizasyon hatlarının planlamasını yaptık. Umurbey Mahallesi’ndeki çalışmanın akabinde bu bölgelerde de imalatlara başlayacağız. Hedefimiz, Bursa’nın her noktasında altyapı hizmetini en güzel şekilde vatandaşımıza sunmak” diye konuştu.