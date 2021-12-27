Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

Gemlik eski mezarlık bölgesinde zeytinlik alanda 1800 yıllık olduğu tahmin edilen lahit kapağı bulundu. Kapak, müze müdürlüğü ve Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tarih Araştırma Birimi tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Eski mezarlık bölgesindeki lahit kapağını fark eden vatandaşlar Gemlik Belediyesi’ne ihbar etti. Konuyla ilgili belediye ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede incelemeler başlatıldı. Yapılan kazı çalışmaları sonrası lahidin sadece kapak kısmı olduğu tespit edildi. Milattan sonra 2. yüzyıl erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne getirilerek koruma altına alındı.