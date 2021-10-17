Gemlikli yazarlar okurlarla buluştu

Gemlikli yazarlar, 2. Gemlik Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu.

Bu yıl ikinci kez gerçekleşen Gemlik Kitap Fuarı devam ediyor. Onlarca yayınevi ve yazarın katıldığı fuara özellikle genç okurların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken Gemlikli yazarlar da ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yazarlar kitaplarını imzalı olarak okurlara ulaştırıyor. Fuarda çalışmalarıyla okurların beğenisini toplayan yazarlar Hazan Azkıran, Osman Doğan Cemal Kırgız, Ümit Murat, Seda Eroğlu, Ayşen Vural, Onur Şahin, Cem Ünal Sarışen, Miray Çapraz, Nuray Deniz, Ayten Avdan, Metin Özkan, Yılmaz Gümüş, Halil Öztürk fuar sonuna kitaplarını imzalamaya devam edecek.

2. Gemlik Kitap Fuarı 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. 22 ve 24 Ekim’de Ahmet Selçuk İlkan, 23 ve 24 Ekim’de İhsan Eliaçık, 23 ve 24 Ekim’de Cemil Kılıç, 24 Ekim Ekim’de ise Sinan Meydan Gemlikli okurlar ile bir araya gelecek.