banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Gemlikli yazarlar okurlarla buluştu

Gemlikli yazarlar, 2. Gemlik Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu.

BURSA 17.10.2021, 13:29
Gemlikli yazarlar okurlarla buluştu

Gemlikli yazarlar, 2. Gemlik Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu.

Bu yıl ikinci kez gerçekleşen Gemlik Kitap Fuarı devam ediyor. Onlarca yayınevi ve yazarın katıldığı fuara özellikle genç okurların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken Gemlikli yazarlar da ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yazarlar kitaplarını imzalı olarak okurlara ulaştırıyor. Fuarda çalışmalarıyla okurların beğenisini toplayan yazarlar Hazan Azkıran, Osman Doğan Cemal Kırgız, Ümit Murat, Seda Eroğlu, Ayşen Vural, Onur Şahin, Cem Ünal Sarışen, Miray Çapraz, Nuray Deniz, Ayten Avdan, Metin Özkan, Yılmaz Gümüş, Halil Öztürk fuar sonuna kitaplarını imzalamaya devam edecek.

2. Gemlik Kitap Fuarı 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. 22 ve 24 Ekim’de Ahmet Selçuk İlkan, 23 ve 24 Ekim’de İhsan Eliaçık, 23 ve 24 Ekim’de Cemil Kılıç, 24 Ekim Ekim’de ise Sinan Meydan Gemlikli okurlar ile bir araya gelecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Kocaelispor 8 16
5. Bandırmaspor 9 15
6. Erzurumspor 8 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2