Gemlikli gençler doğal hayata dikkat çekti

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üç gün süren “Z Fest”te çevre temizliği ve doğayı koruma hakkında etkinlikler gerçekleştirdi.

Gemlik Gençlik Meclisi, son dönemde gerçekleştirdiği ses getiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. “Z Fest” adıyla düzenlenen kamp programında katılımcılara doğayı koruma ve çevre bilinci anlatıldı. Haydariye Yeşil Vadi’ye üç gün süren kamp programına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.

Ulaşım ve konaklamanın ücretsiz olduğu kamp programına gençler kendi çadırları ile katıldılar. Programda film gösterimi, oyunlar, pankart atölyesi, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin yanı sıra konuşmalar da gerçekleşti. Başkan Sertaslan’ın çevre sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığı konuşmasının yanı sıra sosyal medya fenomenleri İdil ve Burak Duran, Gençlik Örgütleri Forumu’ndan Mustafa Onur Kaygısız, İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği’nden Süreyya İsfendiyaroğlu, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hakan Uğur, Gemlik Çevre Platformu’ndan Av. İsmail İşel, DOĞADER’den Murat Demir de programlarda gençlerle bir araya geldiler. Ayrıca Hale Nur Ünlü’nün eğitmenliğinde yoga programı gerçekleşirken Gemlik Yaşam Atölyesi ile doğa yürüyüşü yapıldı. Gençler, müzik grubu Risus ile doyasıya eğlendiler.

“Gençlerin taleplerini önemsiyoruz”

Gemlik Gençlik Meclisi’nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Her zaman gençlerin istek ve beklentilerini ön plana alıyoruz. Gemlik’i gençler için bir çekim noktası haline getirmek için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kent Konseyimizin Gençlik Meclisi de çalışmalarımızda bizlere destek olurken kendi düzenlediği programlarla Gemlikli gençlerin neler başarabileceklerini gösteriyor. Doğa ve çevre duyarlılığı gösterdikleri bu programda ise kirlilikten müsilaja, çevremiz ile ilgili her şeyi konuştuk. Gemlik’i geleceğe daha temiz bir şekilde hep birlikte taşıyacağız.”