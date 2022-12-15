Gemlik’e 10 bin metrekare parke taşı

Gemlik Cumhuriyet Mahallesi, 389 ve 387 sokaklarında Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10 bin metrekarelik parke taşı serim işlemi gerçekleştirilirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya ve Gemlik’e yakışır yollar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gemlik Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin nüfus olarak en kalabalık mahallerinden olan Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla sadece yol değil, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak merdiven ve peyzaj alanları oluşturmaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımında engelleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Yol çalışmasını yaptığımız bölge vatandaşlarımız tarafından sıkça şikâyete konu oluyordu. Gemlik Belediyesi olarak bu şikâyeti ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 bin metrekare parke taş döşeyeceğimiz bu sokaklarımızda sadece yol çalışması değil, peyzaj alanları ve merdivende oluşturarak halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin bu yıl içerisinde yaklaşık 70 sokakta parke taş çalışması gerçekleştirdiğini belirten Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin ilçe genelindeki sokaklarda yaptığı çalışmalarla yaklaşık 70 sokağın yol kalitesini arttırdıklarını ve 100 bin metrekarelik bir alanda parke yol inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Sertaslan, 2023 yılında yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.