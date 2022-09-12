Gemlik Zeytini Festivali’nde renkli görüntüler

Gelenekselleşen Gemlik Zeytini Festivali’nin 29’uncusu 3 gün boyunca düzenlenen yarışmalar, gösteriler, etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Festivalin son günü de kapılarını renkli gösterilerle açtı.

Alanında nam yapmış eğitmen Didem Zeybek, Zeytin Dalı Meydanı’nda her yaş grubundan dans severlerle bir araya geldi. Festivale gelenler Didem Zeybek ile zumba yaparak hem eğlendiler hem de enerjilerini attılar.

Zumba yaparak enerji kaybedenler soluğu zeytin yeme yarışmasında aldı. Kıyasıya yapılan yarışmada 2 dakikada içerisinde en çok zeytini yiyen kazandı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmayı Engin Bulut 59 zeytin yiyerek kazandı.

Festivalde zeytine dair her detay yer aldı. Yarışmaların ardından zeytinli saç tasarımı defilesi gerçekleşti. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Ateş tarafından tasarlanan 10 farklı model sahilde izleyicilerle buluştu. Birbirinden renkli tasarımlar yurttaşlardan büyük beğeni kazandı.