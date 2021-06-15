Gemlik ve Mudanya’da aşı kuyruğu

Bursa’nın Gemlik ve Mudanya ilçesinde aşı yaşı 40 olmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Bursa’ya bağlı Gemlik ve Mudanya hastanelerinde aşı randevusu alan vatandaşlar aşı poliklinikleri önünde sıraya girdi. Aşı vurulma yaşının 40’a inmesiyle birlikte, vatandaşların aşılanmak için hastanelerde yoğun kuyruklar oluştu. Aşı yaptıranların önlem olarak 15 dakika süre ile aşı merkezi girişinde kurulan çadırda beklemesi istendi.