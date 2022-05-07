Gemlik Kızılay ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı

Bursa Gemlik Kızılay Şubesi ramazan ayında 7 bin kişiye sıcak yemek ve yüzlerce ramazan pidesi dağıttı.

‘Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun’ sloganıyla ramazan ayında yardım seferberliği gerçekleştiren Türk Kızılay’ı Gemlik Şubesi ilçede çalmadık kapı, başı okşanmamış yetim, mutfağına sıcak yemek verilmemiş ev, bayramlık giysi alınmadık ihtiyaç sahibi çocuk, hal ve hatırı sorulmamış yaşlı bırakmadı. Ramazan ayı içerisinde yardım faaliyetlerine hız vererek devam eden Türk Kızılay’ı Gemlik Şubesi gece gündüz demeden yaptığı çalışmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla kaynayan kazanlar ramazan ayı içinde toplam 7 bin kişinin yaşadığı evlerin iftar ve sahur sofralarında sıcak yemek oldu. Ramazan ayının sembolü pidelerden herkes tadabilsin diye Gemlik Kızılay iftarlık yemeklerin yanında pide ikramında da bulundu. Her gün yüzlerce pide kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

120 koli erzak paketi ve 1 tona yakın kavurma, ihtiyacı olanların evlerine bereket oldu. Genel merkez desteği ile bin 200 çocuk - yetişkin, bay bayan elbise dağıtımı yapıldı. Gemlik Şubesinin imkanlarıyla başta yetim ve öksüz olmak üzere 165 çocuk ilçede giyim mağazalarından alınan bayramlık elbise ve ayakkabılarla yüzleri güldü. 155 ihtiyaç sahibi aileye 500 lira ve toplam 85 bin liralık market kartı, onlarca anne ihtiyaca uygun alışveriş yapma imkanı buldu. 100 aileye yapılan sahurluk - kahvaltılık 108 aileye yapılan ayçiçeği yağı yardımıyla mutfak ihtiyaçlarına katkı sağlandı. 3 camide dağıtılan 2 bin kişilik aşure ile Kadir Gecesi cemaatin mübarek gecesini kutlandı.

Kızılaycıların ihtiyacı olanlara ulaşmak için zaman kavramı olmadan çalıştığını dile getiren Kızılay Gemlik Şube Başkanı Petek Sevde Sulu, “İhtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize destek olan, ramazan ayında şubemize destek veren Yüksel Akyüz’e, Harun Özmaden’e, Faik Avcı ve Hüseyin Kaygısız ’a merhum Cemalettin Yıldırım adına Adile Atan’a, Kazım Keskin’e, Sinan Yilmaz’a ismini gizli tutan tüm kuruluşlarımıza, kişisel olarak fitre ve zekatlarını bağışlayan gönüldaşlarımıza, Kızılay Genel Başkanı Genel başkanı Kerem Kınık’a, Bursa Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Tutanç’a , çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu yardımlarında desteğiyle ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları organize ettik. İhtiyaç sahibi ve yaşlılara ziyaretlerde bulunduk. Bu evlerin market ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Çocuklu aileler için özel paketler hediye ettik. Ramazan gıda paketlerinin hazırlanmasına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını gerçekleştirdik. Pek çok yetişkin ve çocuğa bayramlık giysi temin ettik. İftardan sonra kan bağışı 15 Temmuz Demokrasi meydanında kan bağışı aracına destek olunmasını sağladık. Teravih namazı sonrasında camii bahçelerinde aşure ikramında bulunduk. Kısaca yönetim kurulumuz ve gönüllülerimizle Gemlik’te hilalin gölgesinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.