Gemlik İzmir arasında gençlik köprüsü

Son dönemde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile adından söz ettiren Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanında anlatıyor. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin davetlisi olan Gemlikli gençler, burada İzmirli gönüllüler ile tanışarak kendi çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

İki kentin gençlik meclisleri üyeleri, Pazar günü İzmir Kent Konseyi’nde bir araya geldi. Program kahvaltı ve tanışma ile başladı. Daha sonra ise faaliyetlerin sunumlarına geçildi. İlk sunumu İzmirli gençler gerçekleştirdi. Daha sonra hazırladıkları videoda çalışmalarını anlatan Gemlik Gençlik Meclisi, kuruldukları günden itibaren yapılan ziyaretler, sosyal dayanışma faaliyetleri, söyleşiler, önemli günlerde düzenlenen programlar ve daha pek çok çalışma hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ekipler birbirlerine hediyeler takdim etti.

Gençler öğleden sonra ise rehber eşliğinde İzmir turu gerçekleştirdi. Daha önce organize edildiği şekilde Cumhuriyet Meydanı, Konak Meydanı, Pasaport ve Konak İskeleleri ile Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki Kahve ve Çikolata Festivali’ni gezdi. Gençlik Meclislerinin gönüllüleri ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Farklı kentlerdeki kurumlar arasında iletişim ve dayanışmanın önemine değinen gençler, gelecekte ortak çalışmalarda bir araya gelmek istediklerini belirtti.