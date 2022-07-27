Gemlik içme suyu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatında gelinen son nokta hakkında açıklama yapan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Çalışmaların hızla devam ettiği Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçme suyu Arıtma Tesisi tamamlanması ile Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70 bin metreküp ham suyu arıtarak yıllık 18,95 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyu verilecektir. Bursa Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ünite betonarme inşaatları ve saha borulaması montajları tamamlanmış olup ünite binaları ince işleri, elektrik ve mekanik ekipmanların montajları devam etmektedir. Ayrıca tesis içi yol ve çevre düzenlemesi imalatlarına başlanmıştır” diye konuştu.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağının belirten Gürkan; “Hayata geçirilen proje ile Gemlik İlçesi ve civar yerleşim yerlerini kapsayan yaklaşık 120 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi’nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” dedi.