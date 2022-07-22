Gemlik Film Festivali başlıyor

Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde geri sayım devam ediyor. Türkan Şoray, Perihan Savaş, Halil Ergün, Erkan Can, Güven Kıraç gibi isimlerin katılacağı festival, 24 Temmuz Pazar günü Gemlik’te başlıyor.

Ömrünün önemli bir bölümünü Gemlik’te geçiren ve burada hayata gözlerini yuman Eşref Kolçak’ın anısı, Film Festivali ile yaşatılıyor. İlk kez düzenlenecek olan Gemlik Film Festivali, 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde Türk sinemasının ünlü isimleri söyleşi, konser ve sergi gibi programlarla sinemaseverler ile buluşacak. Kısa film yarışmasında derece alan yarışmacılara ödülleri verilirken Gemlik’in çeşitli noktalarında kurulan perdelerde film gösterimleri gerçekleşecek.

Gemlik’in sahip olduğu kültürel ve sanatsal zenginliği gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eşref Kolçak’ın anısını film festivalinde yaşatacak olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Eşref Kolçak, yüzlerce filmde rol almış ve bunu para için değil, sinema sevdası için yapmış önemli bir sanatçıydı. Hayatının önemli bir bölümünü ilçemizde geçirdi. Kendisi artık bir Gemlikli olmuştu. Kolçak’ı maalesef 2019 yılında kaybettik. Onun gibi önemli bir sanatçıya uzun yıllar ev sahipliği yapan ilçemizde adını yaşatacak bir festival düzenleyerek ünlü sanatçıları Gemlikliler ile bir araya getirmek, sinema coşkusunu ilçemizde hep birlikte yaşamak istedik. Tüm hemşerilerimizi programlarımıza katılmaya davet ediyorum.”