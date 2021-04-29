Gemlik esnafı için birlik oldular

Gemlik Belediyesi, tam kapanmada döneminde ekonomik zorluk yaşayan esnafa destek olmak için yardımseverlerden 320 bin liradan fazla destek topladı.

Gemlik Belediyesi, sosyal dayanışma faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen canlı yayında kameralar karşısına geçen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, korona virüs sebebiyle devam eden sağlık tedbirleri ve tam kapanmadan etkilenen Gemlikli esnafa destek hedefiyle dayanışmaya çağırdı. Yayına CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ile gazeteciler katıldı.

’Niyet hayır, akıbet de inşallah hayır olacak’ diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Salgın bütün dünyada ciddi sorunları ortaya çıkardı. Bizim ülkemiz de bundan fazla fazla nasibini aldı. Her gün, sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Hep birlikte üzülüyoruz. Üzülürken hiç kimseyi ayırmıyoruz.Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ama ekmek parasını kaybetmekle karşı karşıya kalan bir sürü yurttaşımız var. Esnaflar cenazelerimizde düğünlerimizde birlikte olduklarımız. Ben çocuklarımızın nafakasını nasıl götüreceğim diyen birçok arkadaşımız var. Buraya çıkmak yerine belediye bütçesinden bu işi yapabiliyor olmayı çok isterdim. Maalesef belediye kanunu, Ramazan erzakı dağıtmaya, sosyal yardım yapmaya izin veriyor. Ama maalesef faturalarını ödeyemiyoruz. İstesek de yapamıyoruz. Dolayısıyla bu gün, arkadaşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak destek olmak yeteneği olan her kim varsa destek olacağına inanıyorum. En çok size güveniyorum. Bizleri mahcup etmeyeceğinizden eminim. El eli yıkar, el de yüzü yıkar. Yarın ben de siz de sıkıntıda olabilirsiniz. Destek vermenizi canı gönülden istiyorum” dedi.

Dört saat süren canlı yayın sonunda yüzlerce katılımcıdan esnafa destek olarak 320 bin 750 lira toplandı. İkinci yayın Cuma günü 21.00’de Gemlik Belediyesi, Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik’teki basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından gerçekleşecek.