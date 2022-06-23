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Gemlik Devlet Hastanesi’nde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi

Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle tedavi altına alındı.

BURSA 23.06.2022, 12:20
Gemlik Devlet Hastanesi’nde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi

Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde fenalaşan 80 kişi, hastaneye müracaat etti. Çalışanların öğle yemeğinde yedikleri patates püreli köfte ve tarhana çorbasından dolayı zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Personelin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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