Gemlik Belediyespor iki turnuvada derece yaptı

Gemlik Belediyespor sporcularından Eda Naz Topalsalihoğlu ve Beyzanur Topçu katıldıkları turnuvadan derece ile döndü.

Osmaniye ilinde düzenlenen, 67 ilden 410 kadın ve 505 erkek sporcunun yarıştığı müsabakalarda, Gemlik Belediyespor judocusu Eda Naz Topalsalihoğlu 44 kilogram bayanlarda Türkiye üçüncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Osmangazi Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye genelinden yaklaşık bin sporcunun katıldığı U 18 Türkiye Salon Şampiyonasında Gemlik Belediyespor sporcusu Beyzanur Topçu katıldığı uzun atlama, yüksek atlama, 60 metre engel, gülle atma ve 800 metre branşlarının toplamında kazandığı 3117 puanla Türkiye şampiyonu oldu.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada, Gemlik Belediyespor olarak yüzlerce gence spor yapma imkânı sağlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, Türkiye çapında aldıkları başarılarla gurur duyduklarını belirtti. Sporu sadece futbol olarak görmediklerini vurgulayan Uslu, “Bugün çok sayıda spor dalında gençlerimize verdiğimiz eğitimlerle Türkiye genelindeki birçok turnuvadan başarı ile dönüyoruz. Bizler Gemlik Belediyespor’u sadece bir spor kulübü olarak değil, okul olarak görüyoruz. Bir hafta içerisinde Türkiye genelinde iki turnuvadan başarıyla dönmek bizler için gurur verici oldu. Hocalarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.