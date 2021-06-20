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Gemlik Belediyesi’ne duygulandıran bağış

Ankara Gazi Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Alper Cila, Gemlik Belediyesi’ne 3 adet köpek kulübesi, 2 adette kedi evi bağışladı.

BURSA 20.06.2021, 12:28
Gemlik Belediyesi’ne duygulandıran bağış

Ankara Gazi Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Alper Cila, Gemlik Belediyesi’ne 3 adet köpek kulübesi, 2 adette kedi evi bağışladı.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Alper Cila, 2.sınıf eğitim görevlileri olan Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz, Barış Gür tarafından final projesi olarak verilen "Sokak Hayvanları İçin Ürün Tasarımı" konulu ödevi için kedi ve köpek barınağı tasarımı yaptı. Kendi imkânlarıyla 3 tane köpek kulübesi ve 2 tane kedi evi yaparak Gemlik Belediyesi’nin Umurbey Hayvan Barınağına bağışta bulundu.

Genç öğrencinin yaptığı bağışa teşekkür eden Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur, “Öğrenci kardeşimin gösterdiği davranışın herkese örnek olması gerekir. Kardeşimiz sayesinde sokakta yaşayan canlarımız yeni evlerine kavuşacak, kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korunacak. Bize bağışladığı bu kulübeleri Gemlik’in çeşitli noktalarına yerleştireceğiz. Bizler belediye olarak sokakta yaşayan minik dostlarımıza karşı görevlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bu tür destekler bizleri sevindiriyor” dedi.
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