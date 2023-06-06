Gemlik Belediyesi’nden ecdada saygı
GEMLİK BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJEYLE 101 YIL ÖNCE GEMLİK’İN DÜŞMAN İŞGALİNDE ŞEHİT DÜŞEN YÜZBAŞI EYÜPSULTANLI CEMAL, İMAM MEHMET EFENDİ VE ER MEHMET ALİ’NİN KABİRLERİNİN BULUNDUĞU ŞEHİTLİK ALANI YENİLENİRKEN, GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET UĞUR SERTASLAN PROJENİN YAPIM AŞAMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ.
Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen projeyle 101 yıl önce Gemlik’in düşman işgalinde şehit düşen Yüzbaşı Eyüpsultanlı Cemal, İmam Mehmet Efendi ve Er Mehmet Ali’nin kabirlerinin bulunduğu şehitlik alanı yenilenirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan projenin yapım aşamalarıyla ilgili bilgi verdi.
Yıllar geçtikçe deforme olan ve çökmeler meydana gelen şehitlikte uzman ekipler tarafından temizleme, kitabeleri yenileme, çöken kısımları düzeltme ve peyzaj düzenlenmesi gibi işlemler yapılacak. Çalışmalarının yaklaşık üç hafta sürmesi bekleniyor.
Başkan Sertaslan, “Şehitlerimizin şanına yakışır hale getireceğiz”
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yıllar geçtikçe şehitliğin içerisinde bulunan kabirlerde deformeler, çökmeler ve çeşitli bozulmalar meydana geldiğini ifade ederken, Gemlik Belediyesi’nin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarttığı ve yetkili kurumlardan izinlerini aldığı projeyle Emetullah Hatun camisinin yan tarafında bulunan şehitlikte mezar taşlarının temizleneceğini, eksik olan parçaların tamamlanacağını, kitabelerdeki bozulmalarının ortadan kaldırılacağını, peyzaj çalışmalarının yapılacağını ve çöken kısımların yükseltileceğini belirtti. Başkan Sertaslan, “Bu güzel ilçeyi bizlere yurt yapmak için canlarını ortaya koyan ecdadımız için ne yapsak azdır. İlçemizin işgali sırasında şehit olan Yüzbaşı Cemal, İmam Mehmet Efendi ve Er Mehmet Ali’nin kabirlerinin bulunduğu bu alanı şehitlerimizin şanına yakışır hale getireceğiz. Ülkemizin kuruluşundan bu yana vatan için canını veren şehitlerimize, milli mücadele kahramanlarımıza ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Ayrıca Başkan Sertaslan buradaki çalışmalarının bitmesinin ardından Balıkpazarı Mahallesi’nde bulunan ve 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılan avarız vakfı çeşmesini de tekrardan Gemlik’e kazandıracaklarının müjdesini verdi.