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Gemlik Belediyesi’nden çalışanlarına zam müjdesi

Gemlik Belediyesi çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilmedi. Gemlik Belediyesi ve DİSK Genel-İŞ arasında imzalanan toplu sözleşmede, Gemlik Belediyesi iştiraki, GEMTAŞ’ın yaklaşık 350 çalışanı, sosyal haklar hariç en az asgari ücretin yüzde 40’ı oranında zam aldı. Böylece maaşlar ortalama 6 ile 7 bin lira arasına yükseldi.

BURSA 09.03.2022, 15:28
Gemlik Belediyesi’nden çalışanlarına zam müjdesi

Gemlik Belediyesi çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilmedi. Gemlik Belediyesi ve DİSK Genel-İŞ arasında imzalanan toplu sözleşmede, Gemlik Belediyesi iştiraki, GEMTAŞ’ın yaklaşık 350 çalışanı, sosyal haklar hariç en az asgari ücretin yüzde 40’ı oranında zam aldı. Böylece maaşlar ortalama 6 ile 7 bin lira arasına yükseldi.

Toplu sözleşme töreni Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile DİSK Genel-İŞ Bursa Şube Temsilcisi Selahattin Atak’ın yanı sıra başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

“Bu sözleşme Türkiye’de ilk”

İmzalanan sözleşmenin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen DİSK Genel-İŞ Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, sözleşmenin geçerli olduğu üç yıl boyunca işçilere en az asgari ücret artı bu ücretin yüzde kırkı oranında ücret verileceğini söyledi.

Atak şöyle konuştu: “Özellikle şirket çalışanı arkadaşlarımız için, sadece Gemlik’te değil, Türkiye’de de bir ilke imza atıyoruz. Bu teklif belediye başkanımızdan geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Asgari ücrete zam geldiğinde, çalışan arkadaşlarımızın ücretleri, asgari ücretin altında kaldılar. Bu sözleşme ile böyle bir kaygımız kalmayacak. Asgari ücrete ne kadar zam gelirse gelsin, enflasyon artı iyileştirme puanı talep ettiğimizde, eğer bunlar asgari ücretin altında kalıyorsa, yüzde kırka tamamlanmasının sözünü aldık. İmza altına da alıyoruz. Bu ne demektir? Hiçbir arkadaşımız, asgari ücretin altında maaş almayacaktır. En az yüzde kırk üzerini alacaklardır. Bu Türkiye’de imzalanacak olan ilk toplu sözleşmedir. Belediye başkanımız ve yönetimine, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”

“Gemlik Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu”

Bu sözleşme ile işçiler için toplamda yaklaşık 25 milyon lira ek ödeme yapılacağını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise CHP’li Gemlik Belediyesi olarak üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 40 fazlasını ödeyeceğiz. Ailelerinizle afiyetle yiyin, helali hoş olsun” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Görüşmeler uzun sürdü. Doğruyu bulduğumuza inanıyorum. Geçen yıl GEMTAŞ işçilerine 26 milyon lira ödeme yapılmışken bu yıl yapılan sözleşme ile ödeme 41 milyon 600 bin liraya çıkacak. Alın terinizin karşılığı 20-25 milyon lira fazla ücret ödeyeceğiz. Her yerde bunu söyleyin. Cumhuriyet Halk Partili Gemlik Belediyesi’nin çalışanları açıklanan asgari ücretin en az yüzde 40 üzerinde maaş alacaklar.”

“Sizlere genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletiyorum. Gözlerinizden öpüyor. Bizimle gurur duyduğunu söyledi. Çalışanlarımızın maaşı asgari ücretin yüzde 40 üzerinde olacak, böyle bir sözleşme imzalıyoruz. Bütün belediyelere örnek olsun, bütün CHP’li belediyeler böyle yapmalı dedi. İnşallah verdiğimiz zamlı maaş her ay gününde sizin cebinize girsin diye gayret göstereceğiz. Sizin yaptığınız işi yapan herkesten çok alacaksınız. Ailelerinizle afiyetle yiyin, helali hoş olsun.”

Sözleşmenin imzalanmasının ardından temsilciler hayırlı olsun temennilerini dile geetirdiler. Çalışanlar ise alkışlarla imzayı kutladı. Gemlik Belediyesi çalışanları zamlı maaşlarını bu ay alacaklar.

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