Gemlik Belediyesi’nden bilimsel tarım hamlesi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmarabirlik Gemlik Zeytin Kooperatifini, Umurbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ve zeytin seçme işlemi yapan çiftçileri ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde zeytin rekoltesi hakkında bilgi alan Başkan Sertaslan, Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerinin Gemlik’te yetiştiğini ifade ederken, “Gemlik Belediyesi olarak çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çiftçimizin daima yanındayız”

Gemlik Zeytini’nin Türkiye’de ve Dünya’da sofralara büyük fedakarlık ve özveriyle geldiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Zeytin ağacı başka ağaçlara benzemez. Yıl boyu ilaca, gübreye, çapalamaya, sulamaya ve diğer işlemlere ihtiyaç duyar. Gemlik zeytinini üreten çiftçilerimiz hava durumu müsait olduğu sürece zeytinliğine giderek bakımlarını yapar. Biz Gemlik Belediyesi olarak her yıl arazi yollarında yaptığımız çalışmalarla çiftçilerimizin tarlalarına ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi ile birlikte ilçemizin toprak haritasını çıkarttık. Gemlik’teki ağaçların sadece %8’i sulanabiliyordu. Biz yaptığımız 10 kilometrelik sulama hattı ve 6 yeni sulama havuzuyla bu oranımızı arttırdık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Bölgede tek olacak”

Gemlik Belediyesi’nin kurduğu laboratuvarda son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Sertaslan, “İlçemizde atadan,dededen kalma yöntemlerle tarımsal ilaçlama, gübreleme ve sulama işlemleri yapılıyordu. Toprağın neye ihtiyacı olduğunu bilmeden yapılan gübre atma ya da ilaçlama ağaçlarımıza bazı zamanlarda yarardan çok zarar getiriyordu. Biz bu zararı ortadan kaldırmak ve bilimsel tarımın önünü açmak için Umurbey’e Gemlik’in tümüne hizmet edecek. Bir laboratuvar kurduk. Çok kısa bir süre sonra bölgede tek olacak bu laboratuvar ve kırsal kalkınma ofisimiz çiftçilerimize hizmet verecek” şeklinde konuştu.