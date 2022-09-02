Gemlik Belediyesi ulaşımda kaliteyi asfalt ile arttırıyor

Gemlik Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gemlik Belediyesi ilçenin Eşref Dinçer Mahallesi 370, 362 sokaklar ile 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ve Umurbey Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Sokak, Tahıl Sokak, Abdullah Fehmi Sokak, Kazım Orbay ile Abdullah Fehmi Caddesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını bitirerek bu bölgedeki ulaşım kalitesini arttırdı. Vatandaşların evlerine ulaşırken yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırdı.

Gemlik Belediyesi’nin ilçe genelinde devam ettiği asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “2022 yılında ilçemizin birçok sokağında yenileme çalışması yaptık. Kurşunlu’da doğalgaz çalışması nedeniyle bozuk olan yollarda 20 bin metrekarelik parke taş çalışması yaparak vatandaşlarımızın yol problemini çözdük. İlçemiz genelinde başlattığımız sıcak asfalt çalışmasıyla yaklaşık bin ton sıcak asfalt ile dokuz ayrı bölgede çalışma gerçekleştirerek hemşehrilerimizin evlerine ulaşırken yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırdık. Asfalt çalışmalarımız çeşitli mahalle ve sokaklarımızda devam edecek” dedi.

Yapılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı mahalle sakinleri Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür etti.