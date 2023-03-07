Gemlik Belediyesi afet bilincini mahallelere yayıyor

Gemlik Belediyesi muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her mahalle ve sokakta afet anında harekete geçecek gönüllü vatandaşlardan oluşan ekipler kurmak için çalışmalara başlandı.

Gönüllü olan vatandaşlara Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile birlikte toplamda altı saat sürecek programla; afet farkındalık eğitimi, afet teorik yönlendirme eğitimleri, çadır kurma, telsiz eğitimi, lojistik eğitimi ve taşıma teknikleri eğitimi verilecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye’nin yaşadığı büyük depremlerin ve meydana gelen doğal afetlere karşı hazır ve tedbirli olmanın önemine değinirken, “Araştırmalara göre afetten sonra kurtarılanların yüzde 95’i, eğitimli çevre sakinlerinin ilk müdahalesi ile hayata dönüyor. Bu nedenle gerekli eğitimleri almak büyük önem taşıyor. Gemlik Belediyesi olarak bu gerçekten hareketle Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) işbirliğiyle Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimlerimiz başlıyor. Öncelikle her mahallede ardından da her sokakta gönüllülerden oluşan ekipler kurmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerime bu eğitimlere katılma çağrısında bulunuyorum” dedi.

Eğitimlerin Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağını ifade eden yetkililer, eğitimlerin 50 kişilik sınıflarda toplamda 6 saat süreceğini belirtti. Vatandaşlar, detaylı bilgi ve kayıt için Gemlik Belediyesi web sayfasında bulunan http://kayit.gemlik.bel.tr/ linkinden formu doldurulabilir.