Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde ilk ders zili çaldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk kez eğitim-öğretime başlayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 20 öğrenci ile ders başı yaptı. İlk derse katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bölümü seçen öğrencilere başarı dileklerini iletti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü’nün ilk dersine konuk oldu. Yeni dönemin ve ilk dersin herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İnşallah bu hayırlı teşebbüs, mezunlarını verdikten sonra ülkenin sanat hayatına önemli katkılar sunar. Buradan yetişecek arkadaşlarımızın geleneksel Türk sanatlarının geliştirilmesi konusunda kıymetli katkılar yapacağına gönülden inanıyorum. Yani biz eğer eğitim-öğretim konusunda iyi sonuçlar almak istiyorsak mutlaka gayret göstermemiz gerekiyor. Bu alanda bizler de üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin de öğrencilerimizin de bu konuda gayretli olması için onları teşvik ediyoruz. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve kültür seviyesini arttırması için eğitimden daha kıymetli bir yol yoktur” açıklamasında bulundu.

Geleneksel sanatların geleceği bu bölüm ile aydınlanacak

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün kendi alanında Üniversite içerisinde tek olduğunun altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “İlk olan bu bölümümüzde verilecek eğitim, öğrencilerimizin yetiştirilmesi ve onların mezuniyetlerinin ardından ortaya koyacakları çalışmalar, gelecek kuşakların da bu alana yönlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Ülkemizin geleneksel Türk sanatlarına bakışı da bu özel çalışmaların neticesine göre yol alacaktır. Burada da interdisipliner eğitim-öğretim çalışmalarının bir arada yürütülmesi ve öğrencilerin donanımının arttırılması ayrıca önem kazanıyor. Niteliği en üst seviyeye çıkarılmış öğrenciler, hem bölümü hem bizleri hem de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu noktada bölümün açılmasında kıymetli destekleri bulunan tüm hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Tercih yapan ve bölümü dolduran tüm öğrencilerimize tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah çok güzel bir eğitim-öğretim dönemi geçirecekler, kendilerini ve sanatlarını geliştirecekler. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hatice Aksu ise öğrenci yaş skalasının 18 ile 57 arasında olduğunu, birçok öğrencinin kendi sanatsal çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 19 kadın, 1 erkek öğrencinin bulunduğu bölümde her anlamda nitelikli bir eğitim-öğretim döneminin geçirileceğini aktaran Hatice Aksu, öğrencilerin mesleki gelişim noktasında son derece donanımlı akademisyenler tarafından destek verileceğini sözlerine ekledi. Ders başı yapan öğrenciler de açılan bölüme isteyerek kayıt yaptırdıklarını ve Bursa’da böyle bir bölümün açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını iletti.

BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezin Türk Kaya da ilk derste hazır bulundu.