Geleneksel sokak oyunları Yıldırım’da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi amacıyla ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ düzenliyor. Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirilen, şenliğin ilk etkinliğine yaklaşık 500 çocuk katıldı. Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, sandalye kapmaca gibi oyunlarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulandığı Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ Yıldırım’ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Çocukların hareketsiz yaşam sürmelerinin önüne geçmek ve miniklerin zihninde geleneksel çocuk oyunlarının yer edinmesini sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın kültürümüzden gelen o eski sokak oyunlarının tadına varması amacıyla mahallelerimizde sokak oyunları şenlikleri düzenliyoruz. Derdimiz gençlerimizi esir alan ve bir bağımlılık haline gelen teknolojiden bir nebze uzaklaştırarak sosyalleştirmek ve bizden olan şeylerle büyümelerine katkı sağlamak. Bugün hamdolsun Temenyeri Parkı’nda yaptığımız etkinlik ile 500 minik yüreğe dokunduk. Daha nicelerine dokunmaya da devam edeceğiz. Her şey Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.