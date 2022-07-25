Geleneksel sokak oyunları Yıldırım’da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi hedefiyle ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ düzenliyor.

Karaağaç Mahallesi Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirilen Yaz Mahalle Şenliği’nin ilk etkinliğine yüzlerce Yıldırımlı çocuk katıldı. Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, sandalye kapmaca, heykel oyunu gibi oyunlarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Yıldırımlı miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği, önümüzdeki günlerde ilçenin diğer mahallelerinde de devam edecek.

Yaz Mahalle Şenlikleri ile minikleri geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın kültürümüzden gelen o eski sokak oyunlarının tadına varması amacıyla mahallelerimizde sokak oyunları şenlikleri düzenliyoruz. Yaptığımız etkinliklerle çocuklarımız sokak oyunlarını hem öğreniyor hem de oynuyor. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkâna pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimizin ilkini Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirdik. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ ile Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımızın yaşamlarına dokunacağız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’da Mahalle Şenlikleri yaz ayı boyunca devam edecek.