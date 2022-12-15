Geleceğin tasarımcı ve mühendislerinden Yeşim’e ziyaret

Yeşim, Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçıları birliklerinin paydaş olduğu ulusal çaplı Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nın finalistlerine ev sahipliği yaptı. Program dahilindeki 38 öğrenci Yeşim’deki sunumun ardından tasarım ve üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil İhracatçı Birlikleri iş birliği, TİM koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile organize edilen Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması çerçevesindeYeşim Grup’a da ziyaret gerçekleştirildi. 20 farklı üniversitenin tekstil mühendisliği ve moda tasarım bölümünden 38 öğrenci, Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demiralay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in de hazır bulunduğu özel programda Yeşim’e konuk oldu.

Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Mustafa Demiralay, öğrencilerin program çerçevesinde teoride gördükleri üretim aşamalarının gerçeğini Yeşim’de yerinde görme şansı bulacaklarını ifade etti. Demiralay, endüstriyel alanda söz konusu süreçlerin nasıl işlediğini hep birlikte görme şansı bulacaklarını dile getirerek “Daha fazla çalışanın olduğu, daha büyük bir sistemin içerisindeki işleyişin nasıl ilerlediği ile ilgili yerinde bilgi almak son derece verimli olacak. Yapacağımız teknik geziyle bilgilerimizi pekiştireceğiz. Şimdiden herkese verimli bir gün diliyorum.” diye konuştu.

Demiralay’ın ardından söz alan Yeşim Grup Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk, Yeşim’in sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Yeşim için sürdürülebilirlik kavramının üretimde sürdürülebilirlik, insanda sürdürülebilirlik ve dünyada sürdürülebilirlik anlamına geldiğinin altını çizen Öztürk, “Bu kavramlar birbirinin ayrılmaz birer parçası. Her parça bizim için son derece önem taşıyor. Dolayısıyla çalışmalarınızı her bir parça için yapmanız, bu çalışmalarla da topluma ve dünyaya dokunmanız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Öztürk şöyle devam etti: “Öte yandan sosyal uygunluk sürecinde alınması en zor, ve en detaylı programlardan biri olan SA-8000 sertifikasını ilk alan örnek firmalardan biriyiz. Bu yönümüzle sanayideki birçok firmaya sosyal uygunluk standartları özelinde danışmanlık veriyor, yaptığımız çalışmaları kendileriyle paylaşıyoruz. Yeşim, bu yönüyle de sektördeki öncü rolünü sürdürüyor.”

Program, Öztürk’ün sunumunun ardından üretim alanlarında gerçekleştirilen teknik geziyle sona erdi.