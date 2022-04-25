Geçmişi ile yaşayan şehir: Bursa

Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda’ projesi, İznik ilçesinde de 10 okuldan 652 öğrenci ile buluştu.

Merkeze uzak ilçelerde orta dereceli okullarda eğitimine devam eden öğrencilere Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini, UNESCO Dünya Kültür Mirası alanlarını tanıtmak, Bursa’nın değerlerine yönelik farkındalık uyandırmak ve kentlilik bilincini aşılamak amacını taşıyan proje, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldü. Daha önce yapılan Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ve Yenişehir buluşmalarının ardından İznik İlçesi’nde 10 okulda düzenlenen sunumlara 652 öğrenci katıldı.

Kılıçaslan Ortaokulu ve Tacir Ortaokulundaki sunumların ardından öğrencilere Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta ve klasörler hediye edildi.

Bu arada 2016’dan beri devam eden proje dahilinde bu güne kadar 9 ilçede 79 okul, 3 dernek olmak üzere toplam 8 bin 466 kişiye ulaşılmış oldu.