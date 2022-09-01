Gazetecilerin gözü kulağı TBMM’de

Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "40 maddelik ’Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 25. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde yapıldı. 9 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara bağlı 74 gazeteciler cemiyeti başkanı ve basın meslek kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan TGK 25. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni okuyan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, tam 100 yıl önce, işgalci güçlere karşı muhteşem bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanmış, milletimizin bağımsız ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya haykırmıştır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içinde ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığımız hiçbir koşulda değişmeyecektir. Kahraman atalarımızdan aldığımız bu kutsal toprakları, gerektiğinde canımız pahasına korumak, temsilcisi olduğumuz 20 bin medya çalışanının öncelikli vatan borcudur" dedi.

Kolaylı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Günümüz Türkiye’sinde ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörü, çok zor bir dönemden geçmekte, hayat savaşı vermektedir. Sektörde yaşanan sorunlar önem sırasına alınamayacak kadar büyük, karmaşık ve birbirini etkileyen niteliktedir. Medya sektöründe, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı ve istihdam sorunları yaşanmaktadır. Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen “‘Gazetecilik Meslek Yasası" teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve TBMM’deki görüşmeleri Ekim ayına ertelenen 40 maddelik “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerde teklifin bazı maddelerinde olumlu düzenlemeler yapılsa da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyon’umuzun değişiklik taleplerinin önemli bir kısmı kanun teklifine yansımamıştır."

İnternet Yasası çerçevesinde TGK tarafından desteklenen yasal düzenlemelerin ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alması, bu mecrada görev yapan meslektaşlarımızın gazeteci sayılacak olması sevindirici olduğunu dile getiren Kolaylı, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu oluşturan meslek kuruluşlarının temsilcileri olarak; Bu olumlu maddelerin Ekim ayında TBMM’de yapılacak görüşmelerde yasalaşması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Öte yandan, meslektaşlarımızı zor durumda bırakma ihtimali olan, yoruma açık bazı düzenlemelerin, somut olmayan gerekçelerle gazetecilerin cezalandırılmalarının yolunu açabileceği endişesi taşımaktayız. Umudumuz, bütün milletvekillerine tek tek ulaştırdığımız raporumuzun göz önüne alınarak gerekli değişikliklerin yapılması ve ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin sektörümüze olumlu yansıyacak düzenlemelerle TBMM’den geçmesidir" dedi.