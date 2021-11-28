Garabağ zaferi Bursa’da kutlandı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde konuk ülkenin Azerbaycan olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen gecede ‘Garabağ Zaferi’ kutlandı.

Azerbaycan’ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Garabağ Zaferinin birinci yılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen program ile kutlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışı İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Garabağ’ın Türk dünyası açısından önemini anlattı. Programın ikinci bölümünde ise Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Halk Sanatçısı Aytennur Gasimova, Orkestra Kars ile Kars Kafkas Halk Dansları ekibi sahne aldı. Azerbaycan yöresine ait eserlere, salonda yer alan izleyiciler ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla beraber coşku ile eşlik etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Biz Karabağ denince 30 yıllık hasreti anımsarız. 30 yıllık acıyı hatırlarız. 30 yıllık gözyaşını hatırlarız. Vatanımızı elimizden alanları hatırlarız. Ama biz kimseye bu vatanı bırakmayız. Vatan demek bizim için namustur, şereftir, şehitliktir, özgürlüktür, kısaca her şeydir. Bunu anlamamışlardı. Biz anlattık. Çünkü biz Azerbaycan deyince kardeşten öteyiz. Seve seve canımızı Azerbaycan için veririz. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Bizden biri. Ayrı düşünemeyiz. İki devlet olabiliriz ama tek devletiz. Bunu böyle bilsin herkes” dedi.

Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Koç ise, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’a teşekkür etti.

Program, protokol üyelerinin sanatçılara çiçek takdim etmesi ile sona erdi.