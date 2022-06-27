GADEM, sokak hayvanları için seferber

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sayesinde madde bağımlılığından kurtulmaya çalışan danışanlar, sahipsiz sokak hayvanları için seferber oldu. Hayvan sevgisi bağımlılığının en güzel örneklerini sergileyen danışanlar, atık otomobil lastiklerinden hazırladıkları kedi evleriyle can dostlara sığınacak birer yuva yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla 2015 yılında kurulan, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığına karşı topyekûn mücadele eden GADEM, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde ayrıcalıklı çalışmaya imza attı. Kurulduğundan beri 2 bin 221 bağımlı ile 14 bin 924 görüşme, bağımlı yakınları ile de 10 bin 46 bireysel görüşme gerçekleştiren GADEM danışanları, sahipsiz sokak hayvanları için birlik oldu. Danışanlar, atık haldeki otomobil lastiklerini kullanarak 50 adet kedi evi yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan GADEM’den destek alırken diğer taraftan önemli bir sosyal sorumluluğa imza atan danışanlarla bir araya geldi. GADEM toplantı salonunda danışanlarla sohbet eden Başkan Aktaş, bağımlı ve bağımlı yakınlarının taleplerini dinledi. Başkan Aktaş, daha sonra kedi evlerinin yapımında emeği geçen tüm danışanlara teşekkür belgelerini verdi.

Toplumsal duyarlılık

Madde bağımlılığı ile mücadeleyi çok önemsedikleri ve bu konuda hem bağımlılara hem de bağımlı yakınlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek, özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi, ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ Unutmayın; madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz, Büyükşehir yanınızda. Danışanlarımız sokak hayvanları için önemli çalışmayı hayata geçirdi. Öncelikle birimimizden hizmet alan danışanlarımıza iş güvenliği eğitimi verildi. Daha sonra kesimi yapılmış olan yaklaşık 50 adet lastik ve suntanın montaj ile boyaları danışanlarımız tarafından yapıldı. Hem danışanlarımızın dinamiklerini harekete geçirmeyi hem de toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artırmayı hedefledik. Emeği geçen tüm danışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.