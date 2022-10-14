Fuat Sakarya şampiyonu Nilüfer Belediyespor

Nilüfer Belediyesi personelinin mücadele ettiği Fuat Sakarya Halı Saha Futbol Turnuvası’nın finalinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü 8-1 yenen Nilüfer Belediyespor şampiyon oldu.

Nilüfer Belediyesi’nde çalışırken 2007 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Fuat Sakarya anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. 14 Eylül’de başlayan turnuvaya 9 takım katıldı. Altınşehir Gençlik Merkezi’nde 1 ay boyunca 117 personel, 23 maçta mücadele etti. Turnuvanın final maçında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 2-1 Nilüfer Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 8-1 gibi farklı bir skorla tamamlayarak şampiyon oldu. Rakibi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü 5-4’lük sonuçla yenen Temizlik İşleri Müdürlüğü de turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvanın gol krallığını ise attığı 20 golle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımından Hilmi Yılmaz elde etti. Karşılaşmalar sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri, Başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Ruhsat ve Denetim Müdürü Fehmi Gökçen ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Örencik Akgül tarafından verildi.