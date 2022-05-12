Son Dakika
MSB: “Gaziantep’e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır”
Frutti Extra Bursaspor yurda döndü
7Days Eurocup’ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü.
BURSA 12.05.2022, 17:43
7Days Eurocup’ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü.
Final maçında 80-67’lik skorun ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, ikincilik ödülüyle havaalanında hatıra fotoğrafı çektirdi.