Fotoğraflarla Çanakkale zaferi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanları sergiyle anıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde ‘Çanakkale Muharebeleri ve 1. Cihan Harbi Cepheleri Fotoğrafları ve Hatıraları’ sergisi düzenlendi. Tayyare Kültür Merkezi’nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’in de katıldığı törenle açılan sergide, Çanakkale cephesinde yaşananlar, Mehmetçiğin günlük menüsü ve duygulandıran hatıralar günümüze taşındı.