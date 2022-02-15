banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Firmaların dış ticaret hacmi ’İnegöl Exportes’ ile artacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından başlatılan ve tüm sektörlere yönelik büyük bir ürün veri tabanı, sanal fuarcılık ve ticaret ağı hizmeti sağlayacak olan ’İnegöl Exportes’ ile firmalar dış ticaret hacmini arttırmanın yanı sıra, sanal fuara da katılabilecek.

BURSA 15.02.2022, 16:49
Firmaların dış ticaret hacmi ’İnegöl Exportes’ ile artacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından başlatılan ve tüm sektörlere yönelik büyük bir ürün veri tabanı, sanal fuarcılık ve ticaret ağı hizmeti sağlayacak olan ’İnegöl Exportes’ ile firmalar dış ticaret hacmini arttırmanın yanı sıra, sanal fuara da katılabilecek.

İnegöl Exporters projesi tanıtımı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Globalpiyasa.com Yönetim Kurulu Başkanı Sungur Ilgaz ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Deren Şimşek ile çok sayıda firma temsilcisi katılım gösterdi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Exporters projemiz ile üyelerimizin dış ticaret hacmini arttırmak, geliştirmek ve ihracat yapmayan üyelerimize ihracat yapmalarını sağlamak üzere başlattığımız projemiz bugün itibariyle çalışmalarına başlıyor. Proje kapsamında çeşitli sektörlerimizden ilk etapta bin üyemiz için tamamen ücretsiz olarak globalpiyasa.com altyapısı kullanılarak üyelerimizin ihracat ve dijitalleşme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk etapta 500 üyemiz sisteme dâhil edildi. Belirlenen diğer 500 üyemiz ise hızla sisteme dâhil edilerek projemizden yararlanmaları sağlanacaktır. Daha sonra projenin gelişme aşamasında ilgili tüm üyelerimizin sisteme dâhil edilmesini sağlamayı öngörmekteyiz. Tüm sektörlerimizin dahil edileceği projede üyelerimizin B2B (Sipariş Modülü), B2C (Elektronik Mağazacılık) alanlara erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra CRM (Müşteri Yönetimi), insan kaynakları, e-katalog, ürün modüllerini kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında yılda 2 kere sanal fuar düzenlenecektir. Globalpiyasa.com yerli ve milli olduğu kadar uluslararası vizyonuyla da ihracatımıza ciddi katkılar sağlayacak, Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir iş ağı, ürün arama motoru ve ortak veri tabanıdır” dedi.

Özellikle Covid-19 salgınıyla beraber e-ticaret kanalındaki ilgi hem tüketici hem de üretici bazında hızla arttığını ifade eden Uğurludağ, "Pandemi sebebiyle çoğu sektörde ciddi kayıplar ve küçülmeler yaşandı. Ancak e-ticaret, e-ihracat faaliyetleriyle bu ortamı büyüme için fırsata çeviren sektörler de oldu. Türkiye’de pandeminin başladığı dönem genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette ve ihracatta artış trendi sürüyor. İnegöl’de de bu fırsatı tüm üyelerimiz için yakalamayı hedefledik, tüm çalışmalarımızı globalpiyasa.com ortaklığında yoğunlaştırdık. Proje kapsamında gerçekleştirilecek sanal fuarlar kapsamında sanal olarak stant uygulamaları, ikili iş görüşmeleri, görüşme ajandalarının oluşturulması, satın alım taleplerinin ilgili firmalara ulaştırılması ve paylaşılması ve takibi gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sistem, eklenen ürünleri otomatik olarak 7 farklı dile çevirerek hızlıca farklı dillerde de müşteriye ulaşılması konusunda üyelerimizi destekleyecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk sanal fuar 30 Mayıs 2022-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Buna paralel olarak Odamızda görevli ilgili personeller aracılığı ile gelen satın alma talepleri değerlendirilerek eşleştirme çalışmaları yürütülecek, sanal fuarlarda ikili iş görüşmeleriyle süreç desteklenecektir. İlgili üyelerimizin projeye dahil olma süreci tamamlandığında sanal fuar ve sektörel küme altyapısı, ortak veri tabanı kullanımı, iletişim altyapısı, trafik izleme ve raporlama modülleriyle alanında uzmanlaşmış, hedeflerine farklılıklar oluşturarak ve bilgi temelli İnegöl ekonomi vizyonuna yönelik faydalar üreterek şehrimizin geleceğine odaklanan bir akıllı altyapı oluşmuş olacaktır. Oluşan bu büyük veri şehrimizin geleceğine yön vermede, tüm karar verme süreçlerinde, sektörel dijital kümelenmede kullanılabilecektir. Bu nedenlerle bizim için oldukça önemli olan bu projenin hayata geçecek olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kere daha paylaşmak isterim. Globalpiyasa.com’un temsilcilerine ve siz değerli katılımcılarımıza toplantımıza olan katılımınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavuz Uğurdağ’dan sonra söz alan Globalpiyasa.com Yönetim Kurulu Başkanı Sungur Ilgaz ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Deren Şimşek, proje kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11