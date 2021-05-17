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Firarî katil zanlısı yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

BURSA 17.05.2021, 13:08
Firarî katil zanlısı yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ramazan bayramının 1. günü Dere Mahallede Zeki Ö.(30) isimli şahıs husumetlisi olduğu öne sürülen komşusu Kıral D. (32) tarafından silahla vuruldu. Zeki Ö. hayatını kaybederken olayın ardından firar eden Kıral D. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin desteği ile yakalandı. Adlî mercilere sevk edilen şüpheli cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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