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Fetih şenliklerine görkemli açılış

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen Osman Gazi’yi Anma ve Fetih Şenlikleri çerçevesinde Tophane Meydanı’nda görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan Fetih Yürüyüşü’ne katılan binlerce kişi ile birlikte Bursa’nın 1326 yılında fethedilişinin coşkusunu günümüze taşındı.

BURSA 09.04.2022, 20:45
Fetih şenliklerine görkemli açılış

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen Osman Gazi’yi Anma ve Fetih Şenlikleri çerçevesinde Tophane Meydanı’nda görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan Fetih Yürüyüşü’ne katılan binlerce kişi ile birlikte Bursa’nın 1326 yılında fethedilişinin coşkusunu günümüze taşındı.

Tophane Meydanı’nda Moğolistan’dan Bosna Hersek’e birçok ülkeden davetlinin de katıldığı açılış töreninde konuşmasına şair Cengiz Numanoğlu’nun “Bu Şehir Bursa” isimli şiiriyle başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlı’ya geçiş için 23 yıl sabırla beklemiş; sabır şehri Bursa’nın, beylikten cihan devletine uzanan şanlı tarihinin altın anahtarı, imparatorluğun ilk kapısı, Payitaht Şehir Bursa’nın, Çanakkale’de en çok şehit vermiş, Ulu Şehir Bursa’nın fethinin 696. yılı kutlu olsun” sözleriyle coşkulu kalabalığı selamladı.

“Fetih şenlikleri ile tarihimize yolculuk ediyoruz”

Osmangazi’nin 7 kıta 72 millete adalet, barış ve huzuru götüren, Osman Gazi’nin adını taşıyan, büyük bir medeniyetin beşiği olduğunu ve kadim medeniyetin eşsiz mirası olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu kutlu mirasın bekçisi Osmangazi Belediyesi olarak bizler; 696 yıldır bu topraklarda yaşanan barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yıl dönümünü, 17 yıldır şenlik havasında kutluyoruz. Bursa’nın fethini canlandırmak, fetih coşkusunu yüzyıllar sonra yeniden yaşatmak, tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi canlı tutmak amacı ile düzenlediğimiz şenliklerde, birçok etkinliği hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Nisan ayı boyunca süren etkinliklerle; Payitaht Bursa’nın kuruluş felsefesini, bilimsel toplantılarda, sportif faaliyetlerde ve yaşam kültüründe sergiliyor, yaşatıyoruz. Yörükleri, Türkmenleri, yerli ve yabancı birçok kişiyi birleştiren, Türk geleneklerini şölene dönüştüren Fetih Şenlikleri ile tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize yolculuk ediyor, köklerimize daha sıkı sarılıyoruz” dedi.

Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa sempozyumu ile başlayan şenlikleri, Fetih Yürüyüşü ile taçlandırdıklarını kaydeden Dündar, “Fetih Yürüyüşü; istikameti bilen, menzili gören nesillerin kutlu yürüyüşüdür. Fetih Yürüyüşü, emin adımlarla güçlü Türkiye’ye güçlü geleceğe atılan adımlardır. Bizler de Fetih Yürüyüşü ile tüm dünyaya hep birlikte ‘birliğin, beraberliğin, barışın ve hoşgörünün’ mesajını veriyoruz. Fethin bu kutlu yürüyüşünde, bizlerle olan tüm hemşehrilerime buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dirilişin şehri Bursa

Bursa’nın mücadelenin, umudun ve dirilişin şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Dündar, “Bursa, adı zaferlerle anılan veliler diyarı ulu bir şehirdir.

Osman Gazi’nin mertliği ve cesareti, Orhan Gazi’nin liyakati, 1. Murat’ın yiğitliği, Yıldırım Bayezid’in metaneti, Çelebi Mehmed’in birleştiriciliği Bursa’nın tarihine ve kültürüne yön vermiştir. Bursa demek Osmangazi demek, başarı demektir. Osmangazi; üretmek demek, yatırım demek, vizyoner projeler, mega yatırımlar demektir. Bu nedenle, Osmangazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler ve şehrimizin geleceğine yön veren yatırımlarla anılmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler; şehrimizin bütün renklerini, bütün değerlerini seviyor; güçlü Türkiye yolunda ecdadımızdan aldığımız ilhamla geleceğin şehrini kuruyoruz. Allah, güç ve kuvvet verdikçe biz bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizler; bir ve beraber oldukça atalarımızdan öğrendiğimiz kardeşlik ve adalet dünyaya dalga dalga yayılacak. Allah birliğimizi daim etsin, Fetih bayramımız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Bursa’nın fethinin 696’ıncı yılını kutlayarak, “Fethin yıl dönümü vesilesiyle ecdadımızı hayırla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun. Osmanlı’nın dibacesidir Bursa. Bu kadim şehirde medeniyetimizin bütün bölgelerinden, çevresinden çok sayıda insanımız yaşıyor. Balkanlar’dan, Orta Doğu’nun Türkmenleri’nden Orta Asya’dan gelenler var. Bursa gerçekten Osmanlı’nın ilk kurumsal kimliğini kazandığı bir kent olması hasabiyle ecdadımızın gözbebeği bir kenttir. Bugün de bu kentimiz emin ellerde geleceğe doğru hızla yol almaya devam ediyor. Biz gittiğimiz yere insanlığı, insanlığın haysiyetini ve şerefini götürenleriz. Bursa, kanla, gözyaşıyla ve kılıç zoruyla alınmadı. Burası sadece kuşatılarak insanların kendi rızasıyla Osmanlı’nın dibacesi oldu. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı bu etkinliği vesilesiyle tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konuşmasında, Bursa’da 6 Nisan gününden itibaren fethi anlamaya, yaşamaya ve yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Fetih, her şeyden önce gönüllere girmektir. Ecdadımızın Bursa’dan başlattığı yeni bir medeniyet inşasının da adıdır fetih. Dünya üzerinde birçok komutan, kılıç zoruyla, bilek gücüyle şehirler ele geçirdi. Ancak gerçek ‘Fatih’ olarak anılan çok azdır. Osman Bey, devlete giden yolun Bursa’dan geçtiğini biliyordu. Bu yüzden çok istedi Bursa’yı. Kuşatma altına aldı ancak ömrü yetmedi. 6 Nisan 1326’da Orhan Bey Bursa’yı fethetti. Tarihin kadim şehri Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti oldu. Tarihi bilmeyenler geleceğe yön veremezler. Atalarımızdan aldığımız kutsal emaneti geleceğe taşımak bizlerin görevi” dedi.

Binlerce kişinin katılımıyla fetih yürüyüşü

Açılış töreninin ardından fetih şenliklerinin en coşkulu etkinliklerinden biri olan Fetih Yürüyüşü’ne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, davetli protokol ve katılımcılar, Saltanat Kapı’dan başlayarak Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’ni takip ederek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne kadar yürüdü. İki yıldır şenliklere hasret olan Bursalılar, Fetih Yürüyüşü’ne büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde son bulan yürüyüşün ardından tüm katılımcılara iftar yemeği verildi. Binlerce kişi aynı sofrada buluşarak orucunu açtı.

Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliklerin açılış töreni, Tarihi Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi’nin gösterileri ile başladı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, sergiledikleri yöresel danslar ile şenliklere renk kattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden Bosna Hersek Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacı Bayriç, KKTC Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç, Omurtag Belediye Başkanı Eşref Eşrefov, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile birlikte çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

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