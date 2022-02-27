Fetih Müzesi’nde sanat dolu eğitim

Mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak da hizmet veren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Müzede Eskiz Atölye Çalışması’ ile farklı bi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, renkli bir atölye programına kapılarını açtı. Toplam 12 hafta sürecek eskiz çalışmasında vatandaşlar, suluboya tekniğiyle müze ve mekan üzerinde çizimlere başladı. Deniz Ateş eğitmenliğinde gerçekleşen atölyede, ilk haftaya rağmen birbirinden güzel resimler ortaya çıktı.

Bursa’nın yeni buluşma noktalarından biri haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Müzede Eskiz Atölye Çalışması’ ile vatandaşların yeteneklerini keşfettiklerini belirtti. Atölye çalışmalarında katılımcıların ortaya çıkaracakları eserler, müzede sergilenecek.