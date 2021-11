Festivale damga vuran engelli gençlere Cumhurbaşkanı morali

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile buluşan Mustafakemalpaşalı otizmli ve engelli gençler duygusal anlar yaşadı.

Ankara’da düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Tam Sana Göre Festival’ine Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi damga vurdu. Atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle festivalin ilgi odağı olan otizmli ve engelli gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buluşması ise duygulu anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın büyük sevgi gösterdiği gençler göz yaşlarına hakim olamadı.

Kimi atık klavye tuşlarından kendisine ceket yaptı, kimi plastiklerden kostüm. Ankara Başkent Millet Bahçesi’inde düzenlenen Tam Sana Göre Festivali’ne katılan Mustafakemalpaşalı otizmli ve engelli gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları ile davetlilerin gözdesi oldu.

Her zaman her yerde Mustafakemalpaşa’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, özellikle gençlerin Cumhurbaşkanı ile buluşmalarının herkesi duygulandırdığını söyledi. Başkan Mehmet Kanar, “Onlar geleceğimiz, her şeyimiz. Onların mutluluğu için çalışıyor, çabalıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve sevgisi bizlere unutulmaz anılar bıraktı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.