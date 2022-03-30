Felsefi düşüncenin serüveni atölyesi mezunlarını verdi

Yıldırım Belediyesi’nin eğitim programları çerçevesinde düzenlenen Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan 60 kursiyer, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda sertifikalarını aldı.

Yıldırım Belediyesi’nin felsefeye ilgili vatandaşlar için hayata geçirmiş olduğu ‘Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi’nde sona gelindi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitim, katılımcılardan tam not aldı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp’ın sunumuyla yapılan ‘Felsefi Düşüncenin Serüveni’ atölyesinin son dersinde konuk, ‘Çağdaş Felsefenin Seyri’ konu başlığı ile ‘Son Dönem Felsefi Düşüncenin Temel Sorunları ve Düşünürleri’ üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Akabinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla derslere devamlı katılan vatandaşlara sertifika ve kitap seti takdim edildi. Sertifika Töreni’nde konuşma yapan Başkan Oktay Yılmaz, “Yerel yönetimler olarak kentsel dönüşümden ulaşıma, kültürel projelerden spor tesislerine hayatın birçok alanında projeler ve hizmetler üretiyoruz. Yaptığımız tüm işlerde aslında taşın toprağın arasında kendimizi arıyoruz ve inşa ediyoruz. Bu yüzden insana dokunan işler bizi en az fiziki projeler kadar heyecanlandırıyor. Kasım Küçükalp hocamıza da sunduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımıza katkı sağlayacak eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.